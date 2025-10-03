СБУ раскрыла схему уклонения от мобилизации: чиновника Минюста поймали "на горячем"

СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации, организованную чиновником Минюста, который предлагал "списать" уклонистов за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Служба безопасности ликвидировала схему уклонения от мобилизации, которую организовал один из руководителей Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Как установило расследование, чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных заключений о "плохом" здоровье.

Также чиновник обещал клиентам, что, в случае необходимости, он сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК.

Стоимость таких "услуг" составляла 20 тысяч долларов.

Чтобы реализовать сделку, фигурант использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем", когда он получал часть взятки за "списание" уклониста.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Продолжается расследование для установления всех участников и обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.