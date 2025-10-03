СБУ раскрыла схему уклонения от мобилизации: чиновника Минюста поймали "на горячем"
СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации, организованную чиновником Минюста, который предлагал "списать" уклонистов за 20 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности ликвидировала схему уклонения от мобилизации, которую организовал один из руководителей Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Как установило расследование, чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных заключений о "плохом" здоровье.
Также чиновник обещал клиентам, что, в случае необходимости, он сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК.
Стоимость таких "услуг" составляла 20 тысяч долларов.
Чтобы реализовать сделку, фигурант использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем", когда он получал часть взятки за "списание" уклониста.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).
Продолжается расследование для установления всех участников и обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Другие задержания
Ранее на Прикарпатье правоохранители разоблачили сотрудника военкомата, который за деньги способствовал уклонению от мобилизации. Ему может грозить до 10 лет заключения.
В Киеве под подозрение попал начальник сборного пункта ТЦК, а в Одесской области задержали военнослужащего районного ТЦК, который предлагал за вознаграждение "договориться" об избежании службы.