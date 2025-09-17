ua en ru
В Киеве организатор схемы уклонения от мобилизации получил 2 года условно: "бронировал" мужчин

Киев, Среда 17 сентября 2025 12:41
В Киеве организатор схемы уклонения от мобилизации получил 2 года условно: "бронировал" мужчин Фото: в Киеве осудили организатора схемы для уклоняющихся от мобилизации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Киеве осудили мужчину, который был участником схемы фиктивного бронирования, и помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из реестра судебных решений.

Подольский районный суд Киева вынес приговор Пацере Антону Витальевичу, которого признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Согласно материалам дела, мужчина участвовал в схеме, помогавшей военнообязанным уклоняться от призыва путем фиктивного бронирования на "критически важных предприятиях".

По данным обвинительного акта от 29 августа 2025, схема действовала с мая 2024 по март 2025 года в Киеве.

Организовал схему для уклоняющихся: детали дела

Пацер, совместно с другими лицами, искал платежеспособных военнообязанных, желавших избежать мобилизации. За 1500 долларов США клиентам изготавливали фиктивные документы о трудоустройстве на предприятиях, признанных критически важными и несуществующий приказ Министерства экономики о бронировании.

Эти документы подавались в территориальный центр комплектования (ТЦК), что позволяло получить отсрочку на 6 месяцев.

Суд установил, что группа помогла по меньшей мере восьми мужчинам уклониться от службы.

Передача документов проходила через мессенджер Telegram, а подача документов в ТЦК - при содействии бывшего сотрудника этого учреждения.

Что решил суд

Антон Пацер полностью признал свою вину, искренне раскаялся и обязался дать показания по другим участникам схемы. Суд утвердил соглашение от 29 августа 2025 о признании виновности между прокурором и Пацером.

По условиям соглашения осужденный получил 5 лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, суд назначил 15 лет тюрьмы мужчине, передававшему россиянам координаты ПВО в Киеве.

Суд Мобилизация в Украине
