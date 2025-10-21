ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Чернігові блекаут: у водоканалі розповіли, що буде з водою і де можна запастися

Чернігів, Вівторок 21 жовтня 2025 06:33
У Чернігові блекаут: у водоканалі розповіли, що буде з водою і де можна запастися Ілюстративне фото: у Чернігові повністю відсутні світло і водопостачання (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок російських атаки дронами, Чернігів повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Чернігівводоканал".

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", - зазначили на підприємстві.

Також у КП повідомили, що зранку буде організоване підвезення води в окремі райони міста. Інформація публікуватиметься окремо, жителям радять слідкувати за додатковими повідомленнями.

Крім того, в місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поруч.

"Завдання водоканалу - не лише забезпечити населення водою, але й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які потрібно запустити та контролювати", - додали в КП "Чернігівводоканал".

Блекаут у Чернігові й області

Ввечері у понеділок, 20 жовтня, російські загарбники пошкодили дронами і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури в Чернігівській області.

Внаслідок обстрілу в місті Славутич і в окремих районах Київської та Чернігівської областей повністю зникло енергопостачання. Перебої зі світлом також фіксувалися у Чернігові.

Упродовж ночі агресор продовжив атакувати дронами Чернігівську область.

Близько 04:00 ранку армія РФ випустила кілька балістичних ракет у напрямку Чернігова й області. Ймовірно, ворог знову намагався атакувати військовий полігон біля селища Гончарівське.

