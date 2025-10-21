ua en ru
Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов

Украина, Вторник 21 октября 2025 03:10
Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов Иллюстративное фото: военнослужащий ВСУ сбивает вражеские беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на вторник, 21 октября, российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

После небольшого перерыва с полуночи понедельника, россияне снова атакуют ударными беспилотниками несколько регионов Украины.

По состоянию на 02:08 вражеские дроны двигались:

  • в Шосткинском районе Сумской области, курс южный/юго-западный;
  • в восточной части Черниговской области, курс юго-западный;
  • восточнее Чернигова, постоянно меняли направление движения.

В 02:47 российские "Шахеды" фиксировались:

  • в северной части Сумской области, курс южный.
  • в центральной и северной частях Черниговской области, курс южный.
  • в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северный.

В 03:14 БпЛА развернулись и взяли курс в направлении Полтавской области с северного и южного направлений. Мониторинговые паблики сообщают о приближении дронов к городу Кременчуг.

В 03:30 беспилотники были обнаружены южнее Кременчуга, курс северо-западный.

В 03:32 обнаружен БпЛА в Черниговской области, курс южный/юго-западный.

В 04:03 зафиксировано движение дронов из Черниговской области, курсом на Бориспольский район Киевской области.

В 04:14 дроны в Черниговском районе, курсом на Гончаривске.

В 04:27 обнаружены беспилотники в Черкасской области, двигаются в направлении Смелы.

По состоянию на 04:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили в направлении Украины дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Воздушные удары России

Около полуночи в Харькове прогремела серия мощных взрывов. Агрессор сбросил на город четыре управляемые авиабомбы, в двух районах повреждены множество жилых домов и есть пострадавшие.

Вечером в понедельник, 20 октября, россияне повредили объект энергетической инфраструктуры в Черниговской области, из-за чего несколько районов Киевской и Черниговской областей остались без электроэнергии. Перебои со светом зафиксированы также в Чернигове.

Кроме того, враг атаковал ракетами и беспилотниками Павлоградский район Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект, пострадали 16 человек.

