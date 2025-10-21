Россияне запустили в направлении Украины дроны "Шахед": где риск ударов

В ночь на вторник, 21 октября, российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".

После небольшого перерыва с полуночи понедельника, россияне снова атакуют ударными беспилотниками несколько регионов Украины.

По состоянию на 02:08 вражеские дроны двигались:

в Шосткинском районе Сумской области, курс южный/юго-западный;

в восточной части Черниговской области, курс юго-западный;

восточнее Чернигова, постоянно меняли направление движения.

В 02:47 российские "Шахеды" фиксировались:

в северной части Сумской области, курс южный.

в центральной и северной частях Черниговской области, курс южный.

в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северный.

В 03:14 БпЛА развернулись и взяли курс в направлении Полтавской области с северного и южного направлений. Мониторинговые паблики сообщают о приближении дронов к городу Кременчуг.

В 03:30 беспилотники были обнаружены южнее Кременчуга, курс северо-западный.

В 03:32 обнаружен БпЛА в Черниговской области, курс южный/юго-западный.

В 04:03 зафиксировано движение дронов из Черниговской области, курсом на Бориспольский район Киевской области.

В 04:14 дроны в Черниговском районе, курсом на Гончаривске.

В 04:27 обнаружены беспилотники в Черкасской области, двигаются в направлении Смелы.

По состоянию на 04:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так: