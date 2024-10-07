В Черниговской области саперы изъяли часть российской ракеты Х-59 (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как отметили в ГСЧС, остатки взрывоопасного предмета были найдены на открытой территории. Их изъяли, транспортировали в специально подготовленное место и взорвали.

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения остатков боеприпасов - ни в коем случае нельзя прикасаться к ним, а нужно сообщать на номер "101".