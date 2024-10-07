В Черниговской области саперы изъяли часть российской ракеты Х-59 (видео)
В Черниговской области саперы изъяли и обезвредили часть российской управляемой авиационной ракеты Х-59.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как отметили в ГСЧС, остатки взрывоопасного предмета были найдены на открытой территории. Их изъяли, транспортировали в специально подготовленное место и взорвали.
Спасатели напомнили, что в случае обнаружения остатков боеприпасов - ни в коем случае нельзя прикасаться к ним, а нужно сообщать на номер "101".
Напомним, недавно в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59. Она содержала 300 кг взрывчатки.
Также в Сумской области взрывотехники обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу ФАБ-250 и боевую часть сбитого ударного беспилотника "Герань-2".
А вчера в Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда".
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