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В Сумской области обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу и дрон (фото)

Сумская область, Пятница 04 октября 2024 16:33
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В Сумской области обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу и дрон (фото) Фото: в Сумской области обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу и дрон (npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумской области взрывотехники обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу ФАБ-250 и боевую часть сбитого ударного беспилотника "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что после ежедневных авиационных ударов России по Украине в полицию поступают сообщения от граждан об обнаружении ими сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сработали, а также других боеприпасов.

Сегодня в одном из районов Сумской области был обнаружен сбитый дрон "Герань-2", боевая часть которого не взорвалась во время падения.

Проведя осмотр найденных останков беспилотного летательного аппарата, взрывотехники полиции осуществили обезвреживание его боевой части и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.

Вчера на кукурузном поле в Сумском районе специалисты управления взрывотехнической службы обезвредили и вывезли для уничтожения 250-килограммовую авиационную бомбу россиян ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Для того, чтобы достать этот взрывоопасный предмет из грунта, привлекли специальную технику.

Фото: в Сумской области обезвредили 250-килограммовую российскую авиабомбу и дрон (npu.gov.ua)

Напомним, на днях в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59. Она содержала 300 кг взрывчатки.

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