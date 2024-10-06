ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

Ровенская область, Воскресенье 06 октября 2024 19:29
UA EN RU
В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео) Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Карина Левицкая

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Правоохранители пояснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также неразорвавшуюся боевую часть. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а затем на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.

"Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 УК Украины", - добавили в полиции.

Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)

Напомним, что за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину неоднократно были случаи, когда взрывчатка или взрывные устройства, которые использовали россияне для атак по Украине, не срабатывали.

Недавно в Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки.

А незадолго до того, в Сумах обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область Война России против Украины
NEWS
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России