В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (фото, видео)

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Правоохранители пояснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также неразорвавшуюся боевую часть. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а затем на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.

"Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 УК Украины", - добавили в полиции.

Фото: взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)