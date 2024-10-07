ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігівській області сапери вилучили частину російської ракети Х-59 (відео)

Чернігівська область, Понеділок 07 жовтня 2024 16:51
UA EN RU
У Чернігівській області сапери вилучили частину російської ракети Х-59 (відео) Ілюстративне фото: усапер ДСНС (t.me/dsns.telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернігівській області сапери вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, залишки вибухонебезпечного предмета було знайдено на відкритій території. Їх вилучили, транспортували до спеціально підготовленого місця та підірвали.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення залишків боєприпасів - у жодному разі не можна торкатися до них, а потрібно повідомляти на номер "101".

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59. Вона містила 300 кг вибухівки.

Також днями у Сумській області вибухотехніки знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу ФАБ-250 і бойову частину збитого ударного безпілотника "Герань-2".

А вчора у Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область ДСНС Війна в Україні Ракети
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі