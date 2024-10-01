В Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как сообщается, крылатую ракету сбили бойцы противовоздушной обороны при отражении одной из ракетных атак РФ. Вскоре жители одного из населенных пунктов региона обнаружили его в поле.

Фото: в Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты (t.me/MykolaivNationalPolice) По вызову на место происшествия оперативно прибыли полицейские управления взрывотехнической службы областного главка полиции, которые установили, что боевая часть российской ракеты Х-59 не сдетонировала.

Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.

Взрывотехники полиции осмотрели фрагменты вражеской ракеты и в специально оборудованном месте обезвредили боевую часть путем подрыва.