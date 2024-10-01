В Николаевской области уничтожили боевую часть российской ракеты из 300 кг взрывчатки
В Николаевской области взрывотехники уничтожили боевую часть российской ракеты Х-59. Она содержала 300 кг взрывчатки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Как сообщается, крылатую ракету сбили бойцы противовоздушной обороны при отражении одной из ракетных атак РФ. Вскоре жители одного из населенных пунктов региона обнаружили его в поле.
Во время падения она развалилась на фрагменты и не взорвалась. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.
Взрывотехники полиции осмотрели фрагменты вражеской ракеты и в специально оборудованном месте обезвредили боевую часть путем подрыва.
Обстрел Украины 1 октября
Напомним, в ночь на 1 октября россияне совершили очередную атаку по Украине. Оккупанты запустили 32 ударных дрона "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды (Крым).
Силы ПВО сбили 29 беспилотников в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Еще три дрона были нейтрализованы в результате действия радиоэлектронной борьбы, их потери зафиксированы без значительных последствий.
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