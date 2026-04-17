Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара

Черниговская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) приостановила работу в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля. В городе прекращена подача горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

В горсовете отметили, что работники предприятия продолжают работу для обеспечения жизненно необходимых услуг в домах жителей.

По состоянию на 17 апреля 2026 года подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлена.

"Объекты критической инфраструктуры снова подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, в ночь на 17 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар был нанесен по мощностям АО "Черниговоблэнерго".

Черниговщина практически ежедневно находится под российскими обстрелами.

Так, утром 14 апреля Чернигов атаковали "Шахедами". Один из беспилотников попал в центре города в административное здание, в результате чего пострадали два человека.

В тот же день вечером оккупанты пытались вызвать блэкаут в городе - тысячи абонентов в Чернигове остались без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии.

Перед этим российские войска, завершая так называемое "пасхальное перемирие", атаковали энергетическую инфраструктуру области дронами, в результате чего ряд населенных пунктов остался без света.

Но самый масштабный блэкаут за последний период произошел 25 марта, когда около 150 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговском районе остались без электроэнергии. Попадание по объекту энергосистемы вызвало резкий дефицит мощности в сети.