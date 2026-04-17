ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара

11:58 17.04.2026 Пт
2 мин
Точные сроки возобновления работы неизвестны
aimg Ирина Глухова
Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара Фото: Черниговская ТЭЦ (flickr.com)

Черниговская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) приостановила работу в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля. В городе прекращена подача горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Объекты критической инфраструктуры снова подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля 2026 года подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлена.

В горсовете отметили, что работники предприятия продолжают работу для обеспечения жизненно необходимых услуг в домах жителей.

На объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия.

Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.

Обстрелы Черниговской области

Напомним, в ночь на 17 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар был нанесен по мощностям АО "Черниговоблэнерго".

Черниговщина практически ежедневно находится под российскими обстрелами.

Так, утром 14 апреля Чернигов атаковали "Шахедами". Один из беспилотников попал в центре города в административное здание, в результате чего пострадали два человека.

В тот же день вечером оккупанты пытались вызвать блэкаут в городе - тысячи абонентов в Чернигове остались без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии.

Перед этим российские войска, завершая так называемое "пасхальное перемирие", атаковали энергетическую инфраструктуру области дронами, в результате чего ряд населенных пунктов остался без света.

Но самый масштабный блэкаут за последний период произошел 25 марта, когда около 150 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговском районе остались без электроэнергии. Попадание по объекту энергосистемы вызвало резкий дефицит мощности в сети.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чернигов ТЭЦ Война в Украине
Новости
Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
Аналитика
