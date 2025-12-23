На Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами

Взрывотехники полиции Черниговской области обезвредили сбитый вражеский беспилотник с кассетными боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.
Кроме основной боевой части, беспилотник дополнительно был оснащен кассетными суббоеприпасами, то есть увеличено его поражающее действие.
Основная часть и дополнительные боевые элементы при падении не сдетонировали, сообщили во взрывотехнической службе полиции. Эти факторы еще больше повышали опасность во время обезвреживания.
Взрывотехники обезвредили основную боевую часть дрона и транспортировали ее на временную подрывную площадку для уничтожения. Осколочные боевые элементы взорвали на месте обнаружения.
В полиции напомнили, что надо делать при обнаружении любых боеприпасов или подозрительных предметов:
"Помните: самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными!" - напомнили в Нацполиции.
Напомним, вечером 19 декабря вблизи входа в Общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.
О подозрительной находке сотрудники Коордштаба немедленно сообщили в правоохранительные органы и профильные службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает происхождение устройства и его возможное назначение.
Ранее РБК-Украина писало о взрывоопасных предметах, которые все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".
Стоит напомнить, что Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасными являются более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях. В этих регионах ежедневно саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли.