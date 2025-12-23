RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

На Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами

Фото: работа взрывотехников (сайт Национальной полиции Украины)
Автор: Марина Балабан

Взрывотехники полиции Черниговской области обезвредили сбитый вражеский беспилотник с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.

Кроме основной боевой части, беспилотник дополнительно был оснащен кассетными суббоеприпасами, то есть увеличено его поражающее действие.

Основная часть и дополнительные боевые элементы при падении не сдетонировали, сообщили во взрывотехнической службе полиции. Эти факторы еще больше повышали опасность во время обезвреживания.

Взрывотехники обезвредили основную боевую часть дрона и транспортировали ее на временную подрывную площадку для уничтожения. Осколочные боевые элементы взорвали на месте обнаружения.

Что делать в случае обнаружения взрывчатки

В полиции напомнили, что надо делать при обнаружении любых боеприпасов или подозрительных предметов:

  • запрещено касаться предмета и передвигать его, особенно детям;
  • в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов следует немедленно сообщить в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти.

"Помните: самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными!" - напомнили в Нацполиции.

 

Взрывоопасные предметы и разминирование территорий

Напомним, вечером 19 декабря вблизи входа в Общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.

О подозрительной находке сотрудники Коордштаба немедленно сообщили в правоохранительные органы и профильные службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает происхождение устройства и его возможное назначение.

Ранее РБК-Украина писало о взрывоопасных предметах, которые все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".

Стоит напомнить, что Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасными являются более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях. В этих регионах ежедневно саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине