На Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами

В полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.

Кроме основной боевой части, беспилотник дополнительно был оснащен кассетными суббоеприпасами, то есть увеличено его поражающее действие.

Основная часть и дополнительные боевые элементы при падении не сдетонировали, сообщили во взрывотехнической службе полиции. Эти факторы еще больше повышали опасность во время обезвреживания.

Взрывотехники обезвредили основную боевую часть дрона и транспортировали ее на временную подрывную площадку для уничтожения. Осколочные боевые элементы взорвали на месте обнаружения.

Что делать в случае обнаружения взрывчатки

В полиции напомнили, что надо делать при обнаружении любых боеприпасов или подозрительных предметов:

запрещено касаться предмета и передвигать его, особенно детям;

в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов следует немедленно сообщить в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти.

"Помните: самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными!" - напомнили в Нацполиции.