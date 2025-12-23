На Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами

До поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.

Окрім основної бойової частини, безпілотник додатково був оснащений касетними суббоєприпасами, тобто збільшена його вражаюча дія.

Основна частина та додаткові бойові елементи під час падіння не здетонували, повідомили у вибухотехнічній службі поліції. Ці фактори ще більше підвищували небезпеку під час знешкодження.

Вибухотехніки знешкодили основну бойову частину дрона, а надалі транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для знищення. Осколкові бойові елементи підірвали на місці виявлення.

Що робити в разі виявлення вибухівки

У поліції нагадали, що треба робити при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів:

заборонено торкатися предмета та пересувати його, особливо дітям;

у випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів слід негайно повідомити поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

"Пам'ятайте: самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними!" - нагадали в Нацполіції.

