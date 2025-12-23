На Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами
Вибухотехніки поліції Чернігівської області знешкодили збитий ворожий безпілотник із касетними боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
До поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.
Окрім основної бойової частини, безпілотник додатково був оснащений касетними суббоєприпасами, тобто збільшена його вражаюча дія.
Основна частина та додаткові бойові елементи під час падіння не здетонували, повідомили у вибухотехнічній службі поліції. Ці фактори ще більше підвищували небезпеку під час знешкодження.
Вибухотехніки знешкодили основну бойову частину дрона, а надалі транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для знищення. Осколкові бойові елементи підірвали на місці виявлення.
Що робити в разі виявлення вибухівки
У поліції нагадали, що треба робити при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів:
- заборонено торкатися предмета та пересувати його, особливо дітям;
- у випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів слід негайно повідомити поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.
"Пам'ятайте: самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними!" - нагадали в Нацполіції.
Вибухонебезпечні предмети і розмінування територій
Нагадаємо, ввечері 19 грудня поблизу входу до Громадської приймальні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Києві виявили невідомий електронний предмет, зовні схожий на радіомаячок.
Про підозрілу знахідку співробітники Коордштабу негайно повідомили правоохоронні органи та профільні служби. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановлює походження пристрою та його можливе призначення.
Раніше РБК-Україна писало про вибухонебезпечні предмети, які все частіше знаходять у дворах та парках. Рятувальники закликають не підходити та не чіпати такі "знахідки".
Варто нагадати, що Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками фахівців, потенційно небезпечними є понад 142 тис. кв. км територій. Найскладніша ситуація - у східних і південних областях. У цих регіонах щодня сапери очищують у середньому 60-70 гектарів землі.