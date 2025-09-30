ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины: какие поезда задерживаются

Вторник 30 сентября 2025 19:01
UA EN RU
РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины: какие поезда задерживаются Иллюстративное фото: РФ повторно атаковала железнодорожную инфраструктуру Черниговщины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская федерация повторно нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. Там обесточено одно из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным "Укрзализныци, уже известно об обесточивании на Нежинском направлении. Сейчас все поезда Сумского и Черниговского направлений будут двигаться под резервными тепловозами, а следовательно - с задержками.

"Наиболее значимое отклонение от графика сейчас имеет поезд №143 Сумы - Львов (7 часов). В обратном направлении поезд №144 Львов - Сумы также отправится с опозданием", - сказано в сообщении.

Удары по железной дороге

Напомним, россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.

Также 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

На днях глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.

Сегодня ночью враг российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине
Новости
Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео
Как выглядит Днепр после массированной атаки дронов: Зеленский показал фото и видео
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен