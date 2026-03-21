Весь Чернигов и большая часть области без света из-за ударов РФ

"Чернигов полностью обесточен в результате ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре (объекты на территории области)", - говорится в сообщении.



В горсовете отметили, что все объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.

Сообщается, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

Обесточены 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Жителей Чернигова предупредили, что сегодня в связи с отсутствием напряжения, все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают.

Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что движение троллейбусов будет восстановлено после стабилизации ситуации.