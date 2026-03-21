Весь Чернігів та більша частина області без світла через удари РФ

"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.



У міськраді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

Жителів Чернігова попередили, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.