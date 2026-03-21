Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Весь Чернігів та більша частина області без світла через удари РФ

09:17 21.03.2026 Сб
2 хв
Знеструмлено 430 тисяч абонентів
aimg Тетяна Степанова
Фото: весь Чернігів та більша частина області без світла через удари РФ (Getty Images)

Чернігів вранці 21 березня повністю знеструмлений внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

Жителів Чернігова попередили, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.

Обстріл України 21 березня

Нагадаємо, у ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 5 ударних безпілотників на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зокрема, російський дрон вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.

