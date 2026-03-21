Весь Чернігів та більша частина області без світла через удари РФ

Чернігів вранці 21 березня повністю знеструмлений внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі на території області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.
"Чернігів повністю знеструмлено внаслідок ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі (обʼєкти на території області)", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.
Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.
Жителів Чернігова попередили, що сьогодні у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють.
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та звʼязку повідомило, що рух тролейбусів буде відновлено після стабілізації ситуації.
Нагадаємо, у ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 5 ударних безпілотників на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зокрема, російський дрон вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.