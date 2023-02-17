Чернигов получил начальника военной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Черниговской ОВА.

"Полковник Брыжинский - кадровый военный, имеет мощный боевой и управленческий опыт, Почетный гражданин города Чернигова", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако. Однако это произошло уже после образования военной администрации.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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