ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мэра Чернигова Атрошенко окончательно отстранили от должности сроком на год

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 12:36
Мэра Чернигова Атрошенко окончательно отстранили от должности сроком на год Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Так, суд принял это решение 1 февраля при рассмотрении апелляции на решение Яворивского районного суда, который 7 декабря 2022 года на год запретил Атрошенко занимать свой пост.

Также апелляционный суд оставил в силе штраф в 6,8 тыс. грн, при этом дополнительный штраф 3,4 тыс. грн отменил.

Сторона защиты с решением суда не согласна. Свидетель водитель Александр Коробко настаивал на том, что инициатива по пересечению границы и обмену автомобиля Tesla на служебный автомобиль Toyota Camry, официально закрепленный за водителем, принадлежит ему.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГНСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников