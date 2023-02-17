Чернігів отримав начальника військової адміністрації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОВА.

"Полковник Брижинський - кадровий військовий, має потужний бойовий та управлінський досвід, Почесний громадянин міста Чернігова", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Чернігівська міська рада на засіданні 9 лютого призначила виконувача обов'язків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако. Проте це трапилось вже після утворення військової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що Львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.