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Чернігів отримав начальника військової адміністрації

Фото: Дмитро Брижинський став начальником Чернігівської міської військової адміністрації (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОВА.

"Полковник Брижинський - кадровий військовий, має потужний бойовий та управлінський досвід, Почесний громадянин міста Чернігова", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський утворив Чернігівську міську військову адміністрацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Чернігівська міська рада на засіданні 9 лютого призначила виконувача обов'язків міського голови. Ним став секретар міськради Олександр Ломако. Проте це трапилось вже після утворення військової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що Львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

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ЧернігівВолодимир Зеленський