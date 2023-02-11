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Зеленский создал военную администрацию в Чернигове

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Чернигов, Суббота 11 февраля 2023 22:38
Зеленский создал военную администрацию в Чернигове Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ датирован 7 февраля 2023 года. Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.

Напомним, что Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако. Однако это произошло уже после образования военной администрации.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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