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В Чернигове назначили временного мэра

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Чернигов, Четверг 09 февраля 2023 20:24
В Чернигове назначили временного мэра Фото: Александр Ломако (chernigiv-rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Черниговского горсовета.

"Главствовал на этом заседании Александр Ломако - секретарь городского совета и отныне исполняющий обязанности Черниговского городского головы. Именно на него, согласно действующему законодательству, были возложены функциональные обязанности главы города во время отсутствия Владислава Атрошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГНСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.

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