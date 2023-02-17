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Чернигов получил начальника военной администрации

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Чернигов, Пятница 17 февраля 2023 16:57
Чернигов получил начальника военной администрации Фото: Дмитрий Брижинский стал начальником Черниговской городской военной администрации (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Брыжинского начальником Черниговской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Черниговской ОВА.

"Полковник Брыжинский - кадровый военный, имеет мощный боевой и управленческий опыт, Почетный гражданин города Чернигова", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Черниговский городской совет на заседании 9 февраля назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако. Однако это произошло уже после образования военной администрации.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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