В Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие

Российские дроны атаковали Черкасскую область 9 марта. Во время обстрела повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По его словам, в пределах области в целом уничтожили 9 российских БПЛА. Прошло без пострадавших, но не обошлось без повреждений.

"Однако от вражеской агрессии пострадало одно из предприятий. Спасатели оперативно выполнили нужный комплекс мероприятий по ликвидации последствий", - отметил он.