ua en ru
Вс, 09 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие

Черкасская область, Воскресенье 09 марта 2025 10:37
UA EN RU
В Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие Фото: в Черкасской области во время атаки дронов повреждено предприятие (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские дроны атаковали Черкасскую область 9 марта. Во время обстрела повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По его словам, в пределах области в целом уничтожили 9 российских БПЛА. Прошло без пострадавших, но не обошлось без повреждений.

"Однако от вражеской агрессии пострадало одно из предприятий. Спасатели оперативно выполнили нужный комплекс мероприятий по ликвидации последствий", - отметил он.

Обстрел РФ в Украине

В ночь на 9 марта российские войска обстреляли Украину. Россия выпустила по Украине 119 дронов. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины.

В частности, российская армия атаковала дронами Киевскую область. Есть повреждения в двух районах. Кроме того, армия РФ атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины более 30 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черкасская область Война в Украине Дрони
NEWS
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена