Украину атаковали 119 дронов. ПВО работала в половине областей

Россия выпустила по Украине 119 дронов ночью 9 марта. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Противовоздушная оборона сбила 73 дрона. Силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Атаку отбывали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Этой ночью (с 19:00 8 марта) враг выпустил дроны с шести направлений - Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).

Последствия атаки РФ

Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье.

Как известно, ночью в Киеве работали силы ПВО. По данным Киевской городской военной администрации, россияне выпустили на Киев более 30 дронов. На подступах к столице сбили 12 беспилотников.

Также оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Запорожье. В результате атаки возник пожар. Жителей Запорожья и соседних населенных пунктов предупреждали о проблемах с поставками газа и тепла.

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