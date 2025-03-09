РФ ночью направила на Киев более 30 дронов: сколько сбили

Россия в ночь на 9 марта атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины более 30 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Ночью на подступах к столице было зафиксировано 33 вражеских БПЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство", - говорится в сообщении.

КГВА уточнила, что информация о повреждениях в результате атаки не поступала. Также не было информации о пострадавших в результате падения обломков.

Напомним, воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:30 8 марта. Она длилась до 01:16 9 марта. Около полуночи в столице прогремели взрывы, работали силы ПВО.