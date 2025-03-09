Повреждения в двух районах. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область
В ночь на 9 марта российская армия атаковала дронами Киевскую область. Есть повреждения в двух районах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.
"Очередная атака вражеских БПЛА на Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - рассказал он.
Несмотря на то, что, к счастью, пострадавших нет, а попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском и Броварском районах.
"В Броварском районе повреждено хозяйственное здание. В Бучанском районе в двух населенных пунктах повреждены три автомобиля", - отметил Калашник.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки РФ.
Атака дронов на Киев
После полуночи Россия начала новую атаку по Украине. В частности, в Киеве были слышны взрывы на фоне обстрела российских ударных дронов "Шахед". Работали силы ПВО.
Уже утром 9 марта стало известно, что Россия атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины более 30 беспилотников.
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