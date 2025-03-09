У Черкаській області під час атаки дронів пошкоджено підприємство

Російські дрони атакували Черкаську область 9 березня. Під час обстрілу пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігора Табурця.

За його словами, у межах області загалом знищили 9 російських БПЛА. Минулось без потерпілих, але не обійшлося без пошкоджень.

"Однак від ворожої агресії постраждало одне з підприємств. Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків", - зазначив він.