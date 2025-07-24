Ночной обстрел Черкасс: в полиции показали фото последствий удара

Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали Черкассы ракетами и ударными беспилотниками. В национальной полиции показали последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

По данным полиции, в результате удара по жилым кварталам областного центра, ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.

Ночной обстрел Украины 24 июля

Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали ряд регионов Украины с использованием беспилотников типа "Шахед" и ракет.

Так, в историческом центре Одессы вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города. Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который расположен в историческом центре города.

Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Также под вражеским обстрелом находились и Черкассы. В городе в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

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