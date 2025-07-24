Массированная атака на Одессу: РФ ночью ударила более 30 дронами

В ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"Сейчас продолжается осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки", - пишет Офис генерального прокурора.

Также террористы повредили объекты исторической застройки в центре Одессы, в частности памятники архитектуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны российские войска не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Враг применяет широкий арсенал - от ракет различных типов и управляемых авиабомб до артиллерии и дронов. Особенно активно оккупанты используют беспилотники, запуская их практически каждую ночь.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг применил:

103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";

четыре ракеты.

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