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Массированная атака на Одессу: РФ ночью ударила более 30 дронами

Четверг 24 июля 2025 11:42
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Массированная атака на Одессу: РФ ночью ударила более 30 дронами Фото: последствия обстрела Одессы (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Во время обстрела враг атаковал гражданскую инфраструктуру города:

  • повреждениям подверглось девятиэтажное жилое здание, в котором разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи;
  • повреждены офисные помещения, автозаправочная станция (АЗС), двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

Также террористы повредили объекты исторической застройки в центре Одессы, в частности памятники архитектуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

"Сейчас продолжается осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки", - пишет Офис генерального прокурора.

    Обстрел Украины в ночь на 24 июля

    С начала полномасштабной войны российские войска не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Враг применяет широкий арсенал - от ракет различных типов и управляемых авиабомб до артиллерии и дронов. Особенно активно оккупанты используют беспилотники, запуская их практически каждую ночь.

    Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг применил:

    • 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";
    • четыре ракеты.

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    Одесса Российская Федерация
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