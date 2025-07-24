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Удар по Харькову: количество раненых стремительно растет, среди них ребенок

Харьков, Четверг 24 июля 2025 12:34
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Удар по Харькову: количество раненых стремительно растет, среди них ребенок Фото: российские военные снова ударили по Харькову (t.me/synegubov)
Автор: Карина Левицкая

В результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до более чем 30 человек. Среди них - 10-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и заявление главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Как сообщил Синегубов среди пострадавших в Харькове есть 10-летняя девочка, которая в результате вражеских ударов получила острую реакцию на стресс.

"Медики оказывают всю необходимую помощь, спасательная операция продолжается", - подчеркнул он.

Между тем Терехов сообщил, что удар нанесен управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова.

Попадания зафиксированы по швейному предприятию и рядом с жилым домом.

"Предварительно - 22 пострадавших", - добавил он.

Обновлено в 12:51.

По состоянию на сейчас, по данным Синегубова, снова увеличилось количество пострадавших. В общем, он рассказал, что стало известно о 23 пострадавших.

"К сожалению, количество раненых может расти. Спасательная операция продолжается. Врачи оперативно оказывают всем помощь", - сообщил глава ОГА.

Обновлено в 13:11.

Количество пострадавших после удара по Харькову до сих пор стремительно растет и по состоянию на сейчас, по данным Терехова, за медицинской помощью уже обратилось 33 человека.

Как рассказал Синегубов, в частности, медицинская помощь понадобилась одному подростку 17 лет. Парень получил взрывные ранения с повреждением головы.

В больницы уже доставлены 5 пострадавших, среди них 33-летняя женщина - в тяжелом состоянии. Он также сообщил, что младенец - девочка в возрасте 28 дней подверглась острой реакции на стресс.

Удар по Харькову 24 июля

Российские войска утром 24 июля в очередной раз ударили КАБами по Харькову. По предварительным данным, зафиксировано попадание вблизи жилой застройки.

Попадание КАБа состоялось рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто.

Стоит отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения российские военные чуть ли не ежедневно наносят комбинированные удары по Харькову.

Больше об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию, можно узнать в материале РБК-Украина.

Удар по Одессе 24 июля

Заметим, что этой ночью на фоне очередной атаки беспилотников в Одесской ОГА сообщили о работе ПВО, а в городе прогремели взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по историческому центру. В городе вспыхнули пожары.

Были повреждены в частности памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар. Спасатели в свою очередь показали, как в Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ.

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