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В Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ: появились фото последствий

оде, Четверг 24 июля 2025 05:48
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В Одессе горит рынок "Привоз" после атаки РФ: появились фото последствий Фото: в Одессе горит рынок Привоз (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

В Одессе из-за российского ночного удара при помощи беспилотников типа "Шахед" по историческому центру города горит рынок "Привоз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Одесский Привоз - это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу", - отметили спасатели.

По данным ГСЧС, в настоящее время ликвидируются последствия российского террора. Экстренные службы пытаются спасти от огня историческое место в центре Одессы.

Фото: последствия удара по рынку Привоз в Одессе (t.me/dsns_telegram)

Что известно о рынке "Привоз"

Крупный продовольственный рынок в историческом центре Одессы является местной достопримечательностью. Его история начинается еще с 1827 года. Изначально на нем торговали привозным товаром. Отсюда и появилось такое название.

Удар по Одессе 24 июля

Ночью, 23 июля, на фоне очередной атаки беспилотников в ОВА сообщили о работе ПВО. В городе прогремели несколько взрывов.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по историческому центру города. Вспыхнули пожары, в том числе, повреждены памятники архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный по всему миру Приморский бульвар.

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