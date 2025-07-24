ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пожары и повреждения памятников архитектуры: РФ ударила по историческому центру Одессы

Четверг 24 июля 2025 03:07
UA EN RU
Пожары и повреждения памятников архитектуры: РФ ударила по историческому центру Одессы Фото: в Одессе вспыхнули пожары из-за удара дронов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками типа "Шахед" в ночь на 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров", - сообщил Кипер.

По его словам, по предварительной информации, загорелись два этажа в жилой многоэтажке. Также вспыхнул пожар на кровле двухэтажного дома. Кроме того, возгорания зафиксированы в торговых павильонах и на АЗС.

"Также есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Удары России по Одессе

Напомним, 19 июля Россия ударила по Одессе дронами "Шахед". Тогда в результате атаки в многоэтажном здании горели несколько этажей. Погибла одна женщина.

В ночь на 22 июля город также подвергся российской атаке. В результате обстрела были пожары, пострадал человек.

Ночью, 23 июля, на фоне очередной атаки беспилотников в ОВА сообщили о работе ПВО. В городе прогремели несколько взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Дрони
Новости
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки