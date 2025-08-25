ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Черкащине погиб мобилизованный во время отправки в учебный центр: ТЦК отреагировали

Понедельник 25 августа 2025 10:59
UA EN RU
На Черкащине погиб мобилизованный во время отправки в учебный центр: ТЦК отреагировали Фото: Мобилизованный погиб в Смеле во время перевозки в учебный центр (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В городе Смела Черкасской области погиб военнообязанный во время перевозки в учебный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Как сообщили, 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных.

По информации, во время движения автомобиля солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович самовольно открыл боковую дверь и выскочил на ходу на проезжую часть, получив множественные травмы.

Военнослужащие оказали первичную помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако 24 августа он скончался от полученных травм.

По факту трагедии полиция открыла производство и расследует обстоятельства происшествия.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки способствует следствию и обещает привлечь виновных к ответственности.

Несчастные случаи связанные с ТЦК в Украине

Заметим, что в Харькове мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Между тем, во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения. Похожий случай этим летом произошел и в Киеве. Однако там мобилизованный упал с авто и погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине ТЦК
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы