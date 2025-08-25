На Черкащине погиб мобилизованный во время отправки в учебный центр: ТЦК отреагировали
В городе Смела Черкасской области погиб военнообязанный во время перевозки в учебный центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.
Как сообщили, 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных.
По информации, во время движения автомобиля солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович самовольно открыл боковую дверь и выскочил на ходу на проезжую часть, получив множественные травмы.
Военнослужащие оказали первичную помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако 24 августа он скончался от полученных травм.
По факту трагедии полиция открыла производство и расследует обстоятельства происшествия.
Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки способствует следствию и обещает привлечь виновных к ответственности.
Несчастные случаи связанные с ТЦК в Украине
Заметим, что в Харькове мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Между тем, во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения. Похожий случай этим летом произошел и в Киеве. Однако там мобилизованный упал с авто и погиб.