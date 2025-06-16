Во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения, открыто производство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Позже выяснилось, что пострадавший - 31-летний мобилизованный из Волынской области. Мужчина получил ранения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон.

Сообщение от медиков поступило 12 июня. В одну из львовских больниц без сознания был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на днях в Киеве мобилизованный совершил попытку побега из авто территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Также недавно в столице произошли беспорядки мобилизованных в одном из сборных пунктов во время формирования команд для отправки в учебные центры.

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