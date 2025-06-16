Во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения, открыто производство
Во Львовской области, согласно предварительным данным, мобилизованный получил повреждения, выпав из кузова грузовика. Открыто уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
Сообщение от медиков поступило 12 июня. В одну из львовских больниц без сознания был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой.
Позже выяснилось, что пострадавший - 31-летний мобилизованный из Волынской области. Мужчина получил ранения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на днях в Киеве мобилизованный совершил попытку побега из авто территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.
Также недавно в столице произошли беспорядки мобилизованных в одном из сборных пунктов во время формирования команд для отправки в учебные центры.
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