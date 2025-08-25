ua en ru
На Черкащині загинув мобілізований під час відправки до навчального центру: ТЦК відреагували

Понеділок 25 серпня 2025 10:59
На Черкащині загинув мобілізований під час відправки до навчального центру: ТЦК відреагували Фото: Мобілізований загинув у Смілі під час перевезення до навчального центру (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Як повідомили, 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних.

За інформацією, під час руху автомобіля солдат запасу Кушнір Євген Михайлович самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.

Військовослужбовці надали первинну допомогу і викликали швидку. Постраждалого доставили до медичного закладу, однак 24 серпня він помер від отриманих травм.

За фактом трагедії поліція відкрила провадження та розслідує обставини події.

Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки сприяє слідству та обіцяє притягти винних до відповідальності.

Нещасні випадки пов'язані з ТЦК в Україні

Зауважимо, що в Харкові чоловік загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Тим часом, у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху. Схожий випадок цього літа стався і в Києві. Проте там мобілізований впав з авто та загинув.

ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні
