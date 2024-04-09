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Очередной дрон атаковал территорию ЗАЭС. В МАГАТЭ отреагировали на взрыв

Украина, Вторник 09 апреля 2024 14:25
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Очередной дрон атаковал территорию ЗАЭС. В МАГАТЭ отреагировали на взрыв Фото: дежурный беспилотник атаковал ЗАЭС 9 апреля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

МАГАТЭ получило информацию от ЗАЭС о сегодняшней атаке беспилотника на находящийся рядом с площадкой учебный центр ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в Х.

"Взрыв, о котором сообщается, отвечает наблюдениям команды МАГАТЭ. В этот раз прямой угрозы ядерной безопасности не было, но последний инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию", - цитирует заявление гендиректора Рафаэля Гросси МАГАТЭ.

Накануне стало известно о том, что МАГАТЭ проведет заседание из-за ударов дронов по Запорожской АЭС. Оно состоится 9 апреля.

Удары дронов по ЗАЭС

Дроны атаковали крупнейшую в Европе АЭС 7 апреля, ударив по одному реакторному зданию, сообщило МАГАТЭ, добавив, что ядерная безопасность не пострадала. МАГАТЭ не положило вину за нападения, но требовало их прекращения.

"Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В "Энергоатоме" заявили, что Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Позже стало известно, что МАГАТЭ проведет заседание из-за ударов дронов по Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Атака дронов
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