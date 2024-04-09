Черговий дрон атакував територію ЗАЕС. В МАГАТЕ відреагували на вибух

МАГАТЕ отримало інформацію від ЗАЕС про сьогоднішню атаку безпілотника на навчальний центр ЗАЕС, що знаходиться поруч з майданчиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ у Х .

Напередодні стало відомо про те, що МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС. Воно відбудеться 9 квітня.

"Вибух, про який повідомляється, відповідає спостереженням команди МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці не було, але останній інцидент ще раз підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", - цитує заяву гендиректора Рафаеля Гроссі МАГАТЕ.

Удари дронів по ЗАЕС

Дрони атакували найбільшу в Європі АЕС 7 квітня, вдаривши по одній реакторній будівлі, повідомило МАГАТЕ, додавши, що ядерна безпека не постраждала. МАГАТЕ не поклало провину за напади, але вимагало їх припинення.

"Такі безрозсудні атаки значно збільшують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В "Енергоатому" заявили, що Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС.

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