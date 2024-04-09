ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Черговий дрон атакував територію ЗАЕС. В МАГАТЕ відреагували на вибух

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 14:25
UA EN RU
Черговий дрон атакував територію ЗАЕС. В МАГАТЕ відреагували на вибух Фото: черговий безпілотник атакував ЗАЕС 9 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

МАГАТЕ отримало інформацію від ЗАЕС про сьогоднішню атаку безпілотника на навчальний центр ЗАЕС, що знаходиться поруч з майданчиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ у Х.

"Вибух, про який повідомляється, відповідає спостереженням команди МАГАТЕ. Цього разу прямої загрози ядерній безпеці не було, але останній інцидент ще раз підкреслює надзвичайно серйозну ситуацію", - цитує заяву гендиректора Рафаеля Гроссі МАГАТЕ.

Напередодні стало відомо про те, що МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС. Воно відбудеться 9 квітня.

Удари дронів по ЗАЕС

Дрони атакували найбільшу в Європі АЕС 7 квітня, вдаривши по одній реакторній будівлі, повідомило МАГАТЕ, додавши, що ядерна безпека не постраждала. МАГАТЕ не поклало провину за напади, але вимагало їх припинення.

"Такі безрозсудні атаки значно збільшують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В "Енергоатому" заявили, що Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ проведе засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ Атака дронів
NEWS
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак