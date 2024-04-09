"Энергоатом" отреагировал на удары дронов по ЗАЭС: попытка России скрыть собственные намерения
Российская Федерация вывела свою пропаганду на новый уровень. Обвинения в сторону Украины в ударах дронов по ЗАЭС имеют целью попытки скрыть собственные намерения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Как отмечает "Энергоатом", Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
"Кремлевские лживые заявления о якобы атаках дронами со стороны Украины являются ничем иным, как попыткой скрыть собственные намерения совершить теракт или скрыть серьезные аварийные события, которые уже произошли на станции", - добавляет "Энергоатом".
Причинами российского ИПСО являются:
- оккупации ЗАЭС;
- превращение станции в военную базу;
- недопуск работников МАГАТЭ на отдельные объекты станции;
- недопуск квалифицированного украинского персонала;
- игнорирование принятых резолюций.
Единственным путем недопущения аварии является:
- выполнение резолюции МАГАТЭ;
- вывод российских террористов со станции;
- передача ЗАЭС под контроль Украины;
- разминирование прилегающих территорий.
"Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма. Опасная игра оккупантов на ядерном объекте должна прекратиться", - добавляет "Энергоатом".
Что предшествовало
7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали об атаке неизвестного беспилотника по территории и одному из защитных куполов оккупированной Запорожской АЭС. Российский "Росатом" сразу обвинил Киев в якобы трех атаках дронов, впрочем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли эти обвинения.
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