"Энергоатом" отреагировал на удары дронов по ЗАЭС: попытка России скрыть собственные намерения

Российская Федерация вывела свою пропаганду на новый уровень. Обвинения в сторону Украины в ударах дронов по ЗАЭС имеют целью попытки скрыть собственные намерения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Как отмечает "Энергоатом", Россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

"Кремлевские лживые заявления о якобы атаках дронами со стороны Украины являются ничем иным, как попыткой скрыть собственные намерения совершить теракт или скрыть серьезные аварийные события, которые уже произошли на станции", - добавляет "Энергоатом".

Причинами российского ИПСО являются:

оккупации ЗАЭС;

превращение станции в военную базу;

недопуск работников МАГАТЭ на отдельные объекты станции;

недопуск квалифицированного украинского персонала;

игнорирование принятых резолюций.

Единственным путем недопущения аварии является:

выполнение резолюции МАГАТЭ;

вывод российских террористов со станции;

передача ЗАЭС под контроль Украины;

разминирование прилегающих территорий.

"Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма. Опасная игра оккупантов на ядерном объекте должна прекратиться", - добавляет "Энергоатом".

Что предшествовало

7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали об атаке неизвестного беспилотника по территории и одному из защитных куполов оккупированной Запорожской АЭС. Российский "Росатом" сразу обвинил Киев в якобы трех атаках дронов, впрочем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли эти обвинения.