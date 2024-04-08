В МАГАТЭ заявили об ударах дрона по куполу реактора Запорожской АЭС, есть пострадавшие

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об атаке неизвестного беспилотного летательного аппарата по территории и одному из защитных куполов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Россияне обвинили в атаках Силы обороны, однако в ГУР отвергают обвинения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters и страницу МАГАТЭ в соцсети Х.

Агентство Reuters сообщило, что российская корпорация "Росатом" обвинила Вооруженные силы Украины в якобы трех атаках беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую АЭС.

В заявлении корпорации отмечается, что первая атака по станции была нанесена по территории возле столовой, в результате чего три сотрудника получили ранения. Однако в "Росатоме" не уточнили, из какого именно оружия был нанесен удар.

Далее в течение получаса беспилотник атаковал зону загрузки груза, а позже еще один беспилотник попал в купол шестого реактора.

По данным "Росатома", в результате атаки БПЛА три человека были ранены, один из них получил серьезные травмы. Российские чиновники и МАГАТЭ сообщили, что на станции нормальный уровень радиации, а оболочка реактора не имела серьезных повреждений.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова призвала мировых лидеров осудить акт "ядерного терроризма".

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отверг любую причастность Сил обороны к этому инциденту. Он отметил, что Украина не имеет ничего общего с ударами по станции и предположил, что это дело рук самих россиян.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на странице в соцсети Х отметил, что Агентство и миссия поддержки и содействия агентства в Запорожье ISAMZ, подтвердили по меньшей мере три прямых попадания в основную конструкцию защитной оболочки реактора атомной станции и назвал это недопустимым.

В МАГАТЭ сообщили, что 7 апреля на площадке станции сдетонировал беспилотник. Присутствующие на АЭС наблюдатели подтвердили этот факт.

"Призываю воздержаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", - сообщило агентство с посыланием на заявление Гросси.