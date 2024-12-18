Полмиллиона украинских семей воспользовались услугой "єМалятко": как ее можно получить
Все больше родителей выбирают "єМалятко" вместо традиционной регистрации рождения ребенка в РАГС. Поскольку эта услуга позволяет им оформить документы для своих младенцев в режиме онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства социальной политики Украины.
Уже более полумиллиона украинских семей воспользовались услугой "єМалятко" через портал "Дія". В частности, наибольшее количество заявлений поступало из Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областей.
Что такое "єМалятко"
"єМалятко" - это комплексная услуга, которая позволяет родителям получить 9 государственных услуг сразу после рождения ребенка. Пять из них являются обязательными, остальные 4 - предоставляются на выбор. К базовым услугам относятся:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- определение происхождения ребенка (информация о матери и отце малыша);
- регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины и присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов, что ускорит время подписания декларации с педиатром или семейным врачом.
Услуги на выбор:
- денежная помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен;
- регистрация места жительства ребенка;
- денежная помощь многодетным семьям;
- денежная компенсация за пакет малыша в размере 6 300 гривен.
Как получить услугу
Чтобы получить услугу "єМалятко" онлайн, вам необходимо:
- Зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в кабинете гражданина с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму и выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать.
- Подписать заявление электронной подписью.
Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. После чего вам надо будет забрать свидетельство ребенка в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Однако, это может сделать только тот родитель, который подписывал заявление.
Кроме этого, зарегистрировать рождение ребенка и получить соответствующее свидетельство можно офлайн - в РАГС.
Ранее мы писали, что Кабмин упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения ребенка по программе "єМалятко". В частности, механизм выплат программы "єМалятко" усовершенствовали в рамках программы "Зимней еПідтримки".