ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция в ближайшее время сможет передать Украине почти 80 установок Caesar

Вторник 26 марта 2024 19:38
UA EN RU
Франция в ближайшее время сможет передать Украине почти 80 установок Caesar Архивное фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Он уточнил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что позволит Франции "быстро поставить" их.

Франция также поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек. Министр напомнил, что с самого начала войны в Украине Франция предоставила только 30 тысяч снарядов.

Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза.

Поставки Caesar в Украину

В январе сообщалось, что Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

В феврале президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

А в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине в 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война в Украине
NEWS
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
Данилова переведут на другое направление, - Зеленский
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы