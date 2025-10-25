Не через ТЦК или "Резерв+": кому дадут отсрочку только после визита в ЦНАП
С ноября некоторые виды отсрочек от мобилизации в Украине можно будет оформить только после визита в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП, - украинская аббревиатура).
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина
С 1 ноября украинские ЦНАПы становятся фронт-офисами, которые будут принимать документы на оформление отсрочки от мобилизации.
Этой возможностью смогут воспользоваться те, кто не может или не хочет подать заявление онлайн через "Резерв+". С помощью приложения могут продлить отсрочку те, кто уже пользуется сервисами "электронного ТЦК" и имеет цифровые военно-учетные документы.
Отметим, с 1 ноября ТЦК вообще не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки.
При этом конкретно ЦНАП не принимает решения о предоставлении отсрочки. Центр лишь через кабинет гражданина на портале "Дія" сканирует необходимые документы и отправляет их в ТЦК.
Самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК без ЦНАП невозможно.
Другими словами:
- если есть только бумажные документы и нет смартфона, нужно обратиться в ближайший ЦНАП
- после проверки и сканирования документов их отправят в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете
- в течение 7 дней комиссия ТЦК вынесет решение об отсрочке
- такое решение также можно будет просмотреть в электронном военном билете
Важно. Если от военнообязанного требуют бумажную справку об отсрочке с мокрой печатью - это злоупотребление на местах. Согласно постановлению 560, такая справка больше не выдается. Бумажным подтверждением информации об отсрочке является распечатанный военно-учетный документ с разделом об отсрочке.
По каким отсрочкам можно обращаться только в ЦНАП
Некоторые отсрочки, особенно у пользователей "Резерв+" из перечня определенных категорий, будут автоматически продлены.
Но если нужно получить отсрочку впервые - обращение только в ЦНАП.
Это касается следующих категорий:
- отцы и матери-одиночки с несовершеннолетним ребенком (если второй родитель пропал без вести, отбывает тюремный срок или есть решение о самостоятельном содержании ребенка)
- приемные родители, родители-воспитатели, у которых ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжело больной ребенок или усыновленный сирота
- лица, которые постоянно ухаживают за членами семьи первой степени родства (если у них нет других трудоспособных членов семьи)
- опекуны недееспособных лиц
- мужья или жены лица с инвалидностью III группы; дети родителей с инвалидностью I или II группы
- педагоги, научные работники, жены и мужья лиц, которые погибли или пропали без вести, принимая участия в отражении российской агрессии
- члены семей лиц, которых посмертно наградили званием Герой Украины за мужество во время Революции Достоинства
- бывшие военнопленные, военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы
