Не через ТЦК или "Резерв+": кому дадут отсрочку только после визита в ЦНАП

С ноября некоторые виды отсрочек от мобилизации в Украине можно будет оформить только после визита в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП, - украинская аббревиатура).

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

С 1 ноября украинские ЦНАПы становятся фронт-офисами, которые будут принимать документы на оформление отсрочки от мобилизации.

Этой возможностью смогут воспользоваться те, кто не может или не хочет подать заявление онлайн через "Резерв+". С помощью приложения могут продлить отсрочку те, кто уже пользуется сервисами "электронного ТЦК" и имеет цифровые военно-учетные документы.

Отметим, с 1 ноября ТЦК вообще не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки.

При этом конкретно ЦНАП не принимает решения о предоставлении отсрочки. Центр лишь через кабинет гражданина на портале "Дія" сканирует необходимые документы и отправляет их в ТЦК.

Самостоятельно отсканировать документы и отправить в ТЦК без ЦНАП невозможно.

Другими словами:

если есть только бумажные документы и нет смартфона, нужно обратиться в ближайший ЦНАП

после проверки и сканирования документов их отправят в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете

в течение 7 дней комиссия ТЦК вынесет решение об отсрочке

такое решение также можно будет просмотреть в электронном военном билете

Важно. Если от военнообязанного требуют бумажную справку об отсрочке с мокрой печатью - это злоупотребление на местах. Согласно постановлению 560, такая справка больше не выдается. Бумажным подтверждением информации об отсрочке является распечатанный военно-учетный документ с разделом об отсрочке.

По каким отсрочкам можно обращаться только в ЦНАП

Некоторые отсрочки, особенно у пользователей "Резерв+" из перечня определенных категорий, будут автоматически продлены.

Но если нужно получить ​​отсрочку впервые - обращение только в ЦНАП.

Это касается следующих категорий: