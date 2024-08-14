Почему россиян из Курской области "эвакуируют" на оккупированную территорию Украины: ответ ЦПД
РФ хочет вывезти жителей Курской области на оккупированную территорию Запорожской. Одной из причин является то, что Кремль стремится скрыть от россиян правду о реальной ситуации в приграничном регионе после "прорыва" 6 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Российские власти пытаются "спрятать" местных жителей Курской области, чтобы они не смогли сообщить другим гражданам РФ о том, что реально происходит в регионе. В частности, рассказать о бегстве подразделений кадыровского "Ахмата", который российские пропагандисты пытаются возразить.
Сообщается, что Кремль также не хочет допустить публичного недовольства политикой российского диктатора Владимира Путина касательно войны, ведь именно он виноват в том, что жители Курской области вынуждены покидать дома.
Еще одним страхом российских властей является то, что эвакуированные россияне смогли бы рассказать другим о нормальном отношении к гражданским людям со стороны ВСУ. Это в головах многих могло бы подорвать устоявшийся российской пропагандой образ украинских военных в качестве "убийц" и "нацистов".
"Также Россия пытается предотвратить наплыв эвакуированных в своих собственных регионах, где уже могут быть трудности с размещением внутренне перемещенных лиц, чтобы избежать гуманитарного кризиса и удерживать видимость контроля над ситуацией", - отмечает Центр противодействия дезинформации.
ЦПД отмечает, что главной задачей Кремля сейчас является контроль над информпространством. Это российским властям нужно для того, чтобы жители Москвы и других крупных городов России не сталкивались с беженцами и не смогли задуматься о реальных последствиях развязанной Путиным войны против Украины для обычных граждан РФ.
Операция ВСУ в Курской области
На минувшей неделе, 6 августа, на границе Курской области произошел "прорыв". Известно, что в настоящее время ВСУ контролирует 74 населенных пункта в регионе. Сообщается о массовых побегах пограничников со своих позиций, взятии в плен российских солдат, особенно срочников, а также успешной ликвидации ВСУ военной техники врага.
США и ЕС уже согласились с тем, что операция ВСУ в Курской области не нарушает международного права, ведь она оборонная. Это также недавно подтвердил премьер-министр Польши.
В Пентагоне последние события в российском регионе эскалацией не считают, о чем заявила заместительница спикера Сабрина Сингх.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.