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Из-за размещения в Беларуси "вагнеровцев" в Польше ожидают миграционный кризис

Фото: вагнеровцев в Беларуси могут использовать для миграционного кризиса на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Группа "вагнеровцев", находясь в Беларуси, может подтолкнуть мигрантов двигаться к польской границе и вызвать кризис.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польша Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

После сообщений, что "вагнеровцев" перебросят в Беларусь, Польша ожидает, что режим Лукашенко может использовать наемников Пригожина для провокаций на польской границе.

"Эти кровавые наемники, часто преступники, могут выполнять любые задачи. Они могут ходить в окружении Лукашенко, выполнять его задачи. Они также могут подталкивать мигрантов к польской границе", – отметил Вонсик.

Реакция Польши на перемещение в Беларусь "вагнеровцев"

Министр внутренних дел Мариуш Каминский заявил, что из-за напряженной ситуации Польша направит на свою границу с Беларусью еще 500 правоохранителей. Он отметил, что они присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые уже находятся там.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что цель перемещения "вагнеровцев" в Беларусь пока неизвестна, однако укрепление границы это нормальная реакция на возможные угрозы.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Пригожин неожиданно прекратил свой бунт в РФ, не дойдя 200 км до Москвы, после того как провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Диктатор пообещал разместить наемников Пригожина на территории Беларуси. Мониторинговый канал сообщил, что там уже строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".

По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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