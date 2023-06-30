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В Беларуси построили лагерь, где могут разместить тысячи "вагнеровцев", - "Гаюн"

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Пятница 30 июня 2023 20:52
В Беларуси построили лагерь, где могут разместить тысячи "вагнеровцев", - "Гаюн" Фото: в Беларуси построили лагерь, где могут разместить тысячи "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси завершили строительство полевого лагеря под Осиповичами. Там могут разместить тысячи наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговый канал, издание BBC сегодня, 30 июня, обнародовало спутниковый снимок нового полевого лагеря в Беларуси, который разместили на территории бывшей военной части в Могилевской области.

В Беларуси построили лагерь, где могут разместить тысячи &quot;вагнеровцев&quot;, - &quot;Гаюн&quot;Фото: спутниковые снимки полевого лагеря в Беларуси (bbc.com)

В "Гаюне" подсчитали, что на снимке - примерно 298 палаток М-30, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Таким образом, места оборудовали для 8 940 солдат. Но не все палатки являются жилыми, поскольку там также должны присутствовать места для хозяйственных нужд: душевые, туалеты, столовые и не только.

"Таким образом, можно с уверенностью сказать, что лагерь разбит для примерно 8 000 человек", - уточняет мониторинговый канал.

Также, по информации "Гаюна", на снимке заметны и оборудованные укрепления в северной части бывшей ВЧ. При этом военной или строительной техники там нет.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками совершил провальную попытку государственного переворота в России. Его мятеж затих практически за день и завершился переговорами с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

В результате власти РФ простили "вагнеровцев" и разрешили им "уйти в Беларусь". Несколько дней назад Лукашенко заявлял, что Пригожин уже находился на территории РБ.

В то же время СМИ начали распространять информации о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси. Но наемников Пригожина на территории страны пока нет.

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Беларусь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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