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Пока ни одного подразделения "Вагнера" в Беларуси не замечено, - Наев

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Воскресенье 02 июля 2023 01:46
Пока ни одного подразделения "Вагнера" в Беларуси не замечено, - Наев Фото: командующий объединенными силами Сергей Наев (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Антон Малиновский

На 1 июля перемещение подразделений частной военной компании "Вагнер" на территорию Беларуси.

Об этом заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, разведка работает над получением информации о перемещении "вагнеровцев". Если это произойдет, военное командование узнает об этом. Также он добавил, что в этом случае рассматривается несколько вариантов действий.

"В каждом из них ВСУ будут предпринимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", - сказал Наев.

"Вагнер" в Беларуси

На минувшей неделе основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш российскому военному руководству. Он собрал своих боевиков, вошел в Ростов-на-Дону и двинулся в сторону Москвы.

Однако до столицы он так и не дошел, ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с ним на переговоры и уговорил остановиться. Кремль заявил, что прекратит преследование Пригожина, а сам он и некоторые "вагнеровцы" пойдут в Беларусь.

После появлялась информация о посещении Пригожиным Беларуси, также там строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".

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