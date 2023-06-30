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Дуда о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь: как их будут использовать - это вопрос

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Варшава, Пятница 30 июня 2023 14:48
Дуда о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь: как их будут использовать - это вопрос Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Цель перемещения боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь пока неизвестна. Также остается вопросом, как РФ и Беларусь могут использовать наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью ZET.

Он считает, что укрепление границы Польши на фоне заявлений о перекидывании "вагнеровцев" в Беларусь - это нормальная реакция.

"Ситуация, безусловно, усложняется, и это нормальная, спокойная реакция на то, что мы слышим. Предупредительная реакция", - сказал польский лидер.

Дуда не исключает, что террористов "Вагнера" в Беларуси могут использовать для провокаций на границе, в том числе с участием мигрантов.

"Если правда, что наемники ЧВК "Вагнера" ​​окажутся в Беларуси, то для каких целей они будут использованы - это вопросительный знак, который сегодня ставит перед собой НАТО", - подчеркнул он.

По мнению президента, "вагнеровцы" могут попытаться спровоцировать Украину перетянуть войска на север и вызвать чувство угрозы со стороны НАТО.

Реакция Польши на перемещение "вагнеровцев"

Напомним, что после неудачного бунта главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что едет в Беларусь. Позже стало известно, что часть его боевиков также будет переброшена на белорусскую территорию.

Польша оперативно отреагировала на заявления россиян и заявила, что укрепит границу с Беларусью. Глава Минобороны Польши не исключил, что "вагнеровцев" в Беларуси могут использовать для провокаций.

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