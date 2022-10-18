Из-за утренних ударов по Украине один работник ДТЭК погиб, шестеро ранены

Во вторник, 18 октября, во время атаки энергетических объектов в Украине ранения получили семь сотрудников компании ДТЭК. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании.

"Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия "ДТЭК Энерго". По предварительной информации, семь раненых. Им была оперативно оказана медицинская помощь, вызвали скорую, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи.

"В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, сейчас все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме", - добавили в компании.