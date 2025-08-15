Из-за ракетного удара россиян возле Днепра есть погибший и пострадавший, - ОВА

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) были повреждены грузовой автомобиль и автобус, которые оказались в зоне удара.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", - добавил глава ОГА.