RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Из-за ракетного удара россиян возле Днепра есть погибший и пострадавший, - ОВА

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа появились жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) были повреждены грузовой автомобиль и автобус, которые оказались в зоне удара.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", - добавил глава ОГА.

 

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар, ранее было известно об одном пострадавшем.

Также утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в Украине