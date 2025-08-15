UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Через ракетний удар росіян біля Дніпра є загиблий та постраждалий, - ОВА

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Внаслідок ракетного удару росіян по передмістях Дніпра вдень 15 серпня з'явилися жертви. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними Лисака, внаслідок ракетної атаки росіян в Дніпровському районі (на околицях обласного центру) було пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару.

"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один - постраждав", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа, раніше було відомо про одного постраждалого.

Також вранці 15 серпня росіяни вдарили по цивільній машині, що стояла на автозаправці в Сумській області. Пошкоджено будівлю АЗС і легковик, водій дістав опіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в Україні