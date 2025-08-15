Через ракетний удар росіян біля Дніпра є загиблий та постраждалий, - ОВА

За даними Лисака, внаслідок ракетної атаки росіян в Дніпровському районі (на околицях обласного центру) було пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару.

"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один - постраждав", - додав голова ОВА.